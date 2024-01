Oceaneering Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Oceaneering wird aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie mit 35,02 bewertet, was 12 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Oceaneering-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 20,58 USD berechnet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 20,62 USD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung. Somit erhält die Oceaneering-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Oceaneering in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,23 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 20,64 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,59 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Oceaneering derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.