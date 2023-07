Oceaneering Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Oceaneering weist am 06.07.2023, 10:06 Uhr einen Kurs von 19.21 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt.

Wie Oceaneering derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Oceaneering von 19,21 USD ist mit +18,95 Prozent Entfernung vom GD200 (16,15 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 17,16 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,95 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Oceaneering-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Oceaneering wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Oceaneering auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Oceaneering liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oceaneering vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 23,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (19,21 USD) könnte die Aktie damit um 22,33 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Oceaneering-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.