Oceana Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Oceana-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 3,38 EUR lag. Der letzte Schlusskurs betrug 3,5 EUR, was einem Unterschied von +3,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,39 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,24 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Oceana-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Oceana-Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Oceana mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,1 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" um 79 Prozent niedriger bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Oceana derzeit eine Dividendenrendite von 6,53 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,91 %. Damit wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.