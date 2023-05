OceanaGold-Aktie: Die Prognosen sind wohlwollend!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktie von OceanaGold Corp. befindet sich seit September letzten Jahres in einem intakten Aufwärtstrend und könnte bald den Widerstandsbereich von etwa 3,50 CAD durchbrechen, um zum nächsten höheren Kursziel von 5,00 CAD zu gelangen. Der jüngste Gewinnanstieg des Unternehmens wurde durch höhere Einnahmen und niedrigere Betriebskosten erzielt, was zu einem besseren bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,06 USD führte, das die Schätzungen der Bank und die Konsensprognose von 0,04 USD übertraf. Die National Bank of Canada stufte OceanaGold Corp. mit “Outperform” und einem Kursziel von 4,25 USD ein.

Starkes Produktionswachstum und gute Aussichten

Die National Bank erwartet, dass sich der Aktienkurs von OceanaGold Corp. aufgrund des besseren bereinigten Ergebnisses je Aktie und der starken operativen Leistung im heutigen Handel...