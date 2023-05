OceanaGold-Aktie: Positive Zukunftsprognosen von Experten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktie von OceanaGold Corp. hat in den letzten Monaten einen stabilen Aufwärtstrend verzeichnet und könnte bald den Widerstandsbereich von 3,50 CAD durchbrechen, um das nächste höhere Kursziel zu erreichen. Das Unternehmen erzielte jüngst höhere Einnahmen und niedrigere Betriebskosten, was zu einem besseren bereinigten Ergebnis je Aktie führte. Die National Bank of Canada bewertet das Unternehmen mit “Outperform” und sieht gute Zukunftsaussichten aufgrund des erwarteten Produktionswachstums der nächsten 12-18 Monate.

Zukunftsperspektiven für Anleger

OceanaGold Corp. wird voraussichtlich ein deutliches Produktionswachstum erzielen – insbesondere durch die Untertagemine Haile -, was eine positive Finanzentwicklung bis 2025 zur Folge haben wird. Neun Analysten empfehlen aktuell die Aktie zum Kauf oder zur Aufstockung im...