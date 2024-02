Ocean Wilsons Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "BGSF":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Ocean Wilsons liegt aktuell bei 79,17 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Ocean Wilsons weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Ocean Wilsons-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ocean Wilsons eine Performance von 46,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt nur um 5,96 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,22 Prozent im Branchenvergleich für Ocean Wilsons. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Ocean Wilsons mit 43,38 Prozent über dem Durchschnitt von 2,8 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Ocean Wilsons für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Damit ist die Gesamtbewertung für diesen Faktor ebenfalls "Neutral".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ocean Wilsons eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ocean Wilsons daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Ocean Wilsons als "Gut" bewertet.