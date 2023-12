Ocean Sky Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ocean Sky. Die Meinung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien blieb neutral, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wurde die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wurde festgestellt, dass Ocean Sky ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,91 aufweist, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wurde die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft.

Schließlich wurde auch die Dividende von Ocean Sky bewertet. Mit einer Dividende von 0 % liegt das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Bauwesens (5,42 %) deutlich niedriger. Daher wurde die Ausschüttung auch hier als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl das Stimmungsbild als auch das Anleger-Sentiment neutral waren, während die fundamentale Bewertung und die Dividende eher negativ ausfallen.