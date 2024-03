Ocean Sky Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Bezug gesetzt wird. Der RSI der Ocean Sky liegt bei 37,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine ähnliche Bewertung erhält der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Ocean Sky einen Wert von 50 ergibt. Auch dies wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Ocean Sky beträgt derzeit 23,91 und liegt damit 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt für das Bauwesen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger bei Ocean Sky ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsumfragen hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen konnten weder positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt werden, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ocean Sky im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,95 Prozent erzielt, was 10,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -8,21 Prozent, wobei Ocean Sky aktuell 9,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.