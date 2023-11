Ocean One Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Ocean One verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 14,88 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -9,71 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ocean One im Branchenvergleich eine Outperformance von +24,59 Prozent erzielt hat. Der Sektor "Verbrauchsgüter" hatte eine durchschnittliche Rendite von -2,5 Prozent im letzten Jahr, und Ocean One übertraf diesen Durchschnittswert um 17,38 Prozent. Diese Überperformance führte zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ocean One neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ocean One im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine Dividendenrendite von 4,76 % aus, was 0,57 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 5,33 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ocean One. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40 Punkte, was bedeutet, dass Ocean One weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48, was bedeutet, dass Ocean One auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Ocean One somit in diesem Analysepunkt als "Neutral" bewertet.