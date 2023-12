Ocean One Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Ocean One-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +22,37 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dieses Ergebnis führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +10,71 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Ocean One in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -18,48 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +34,2 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von -10,84 Prozent 26,55 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) im Zeitablauf. Aktuell beträgt der RSI 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 29, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ocean One in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.