Ocean Line Port Development Aktie: Alles andere als uninteressant …

Bei einer Dividende von 10 % schneidet Ocean Line Port Development im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (8,3 %) gut ab, da die Ausschüttung um 1,7 Prozentpunkte höher ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ocean Line Port Development. Als Resultat wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ocean Line Port Development liegt aktuell bei 14,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Ocean Line Port Development als unterbewertet, da das KGV mit 3,58 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur" (13,89). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".