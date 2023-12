OceanFirst Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Oceanfirst Financial":

Der Aktienkurs von Oceanfirst hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Aktie damit 27,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,72 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 0,88 Prozent, und Oceanfirst liegt aktuell 18,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Oceanfirst in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Oceanfirst aktuell 5, was eine negative Differenz von -132,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" ergibt. Daher erhält Oceanfirst eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet ist Oceanfirst aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,98 gehandelt, was einem Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,41 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung.