Die Occidental Petroleum-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Occidental Petroleum liegt derzeit bei 74,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Occidental Petroleum weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Occidental Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -36,68 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance der Branche lag bei 26,06 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Occidental Petroleum beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer führt und die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Occidental Petroleum-Aktie bei 61,18 USD liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen führt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Occidental Petroleum auf Basis verschiedener Indikatoren ein überwiegend "Schlecht"-Rating, was auf eine unterdurchschnittliche Performance und negative Stimmung in den sozialen Medien hinweist.

