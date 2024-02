Occidental Petroleum Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den sozialen Medien zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich Occidental Petroleum in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Occidental Petroleum daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Occidental Petroleum bei -11,38 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 26,6 Prozent, wobei Occidental Petroleum mit 37,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Occidental Petroleum-Aktie laut Analystenmeinung als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 5 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Occidental Petroleum, aber das Kursziel der Analysten wird auf 69,89 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 17,34 Prozent bedeuten, da derzeit ein Preis von 59,56 USD besteht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Dividendenrendite von Occidental Petroleum liegt derzeit bei 1,25 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche weist eine Rendite von 25,14 auf, was zu einer Differenz von -23,89 Prozent zur Occidental Petroleum-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.