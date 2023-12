Occidental Petroleum Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie der Occidental Petroleum wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 69,82 USD, was einer Erwartung von 18,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Occidental Petroleum-Aktie hat einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (57,96) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Occidental Petroleum-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" für die Occidental Petroleum-Aktie.