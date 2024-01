Occidental Petroleum Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Dividend: Die Dividendenrendite der Occidental Petroleum-Aktie beträgt 1,25 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 26,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,08). Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Occidental Petroleum liegt bei 81,06, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 bezieht sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei der RSI für die Occidental Petroleum bei 50 liegt. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet und daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An nur zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Occidental Petroleum ausgetauscht. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab konkret 3 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Fundamental: Die Aktie von Occidental Petroleum gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 12,68 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".