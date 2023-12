Occidental Petroleum Aktie: DAS heißt noch nichts

Von den 11 Analystenbewertungen der Occidental Petroleum-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 6 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 69,9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 14,52 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 61,04 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist dementsprechend "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Occidental Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,22 Prozent. Dies bedeutet eine Unterperformance von -24,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 19,51 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Energie"-Sektor eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Occidental Petroleum 24,73 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Occidental Petroleum in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist Occidental Petroleum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,92 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einem "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien.

