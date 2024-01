Occidental Petroleum Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Occidental Petroleum-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 61,25 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 58,27 USD weicht somit um -4,87 Prozent ab, was charttechnisch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (59,98 USD) weicht mit -2,85 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Occidental Petroleum-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten ist die Occidental Petroleum-Aktie aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,92, was einen Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,44 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Occidental Petroleum-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,22 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Sektor "Energie" liegt die Aktie damit 30,06 Prozent unter dem Durchschnitt (24,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 24,83 Prozent, wobei Occidental Petroleum aktuell 30,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Occidental Petroleum. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht". Zudem wurden 5 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Occidental Petroleum-Aktie.