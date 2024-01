Occidental Petroleum Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Occidental Petroleum bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 %, was im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag von 26,9 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr erhielt Occidental Petroleum insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 23,45 Prozent hin, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine Zunahme negativer Kommentare über Occidental Petroleum hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie wird auch weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit von Anlegern führt.

Im Vergleich zur Branche hat Occidental Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,62 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -36,68 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.