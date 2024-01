Occidental Petroleum Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Occidental Petroleum im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Occidental Petroleum, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit neun Signalen (9 Schlecht, 0 Gut), was insgesamt zu einem "Schlecht" Signal auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Occidental Petroleum ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Occidental Petroleum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 2,61, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,18, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Occidental Petroleum mit einem Wert von 12,8 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,51, womit sich ein Abstand von 53 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Occidental Petroleum bei 1,25 Prozent, was 27,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28, was die Aktie daher aus heutiger Sicht im Vergleich zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.