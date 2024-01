Occidental Petroleum Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmung der Anleger kontinuierlich verbessert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage lässt sich feststellen, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Die Anleger haben in dieser Zeit nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als üblich. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält die Occidental Petroleum-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls verstärkt positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Occidental Petroleum zu beobachten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Verkaufssignalen. Konkret handelte es sich um 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) in der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt die Rendite von Occidental Petroleum mit -9,01 Prozent um mehr als 25 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 16,13 Prozent. Auch hier liegt Occidental Petroleum mit 25,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Occidental Petroleum beträgt derzeit 60,94 USD. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 58,01 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,81 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 58,84 USD. Somit weist die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von -1,41 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".