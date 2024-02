Occidental Petroleum Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung und Diskussion über die Occidental Petroleum-Aktie haben sich in den letzten Monaten verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen intensiver diskutiert, was zu einem guten Rating führt.

Von 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 5 positiv, 5 neutral und keine negativ. Im Durchschnitt erhält die Aktie daher ein gutes Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 69,89 USD zeigt ein Potential von 15,48 Prozent Wachstum.

Das Anleger-Sentiment ist gemischt, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien, aber auch negativen Themen, die diskutiert werden. Die analytischen Signale deuten mehrheitlich auf eine schlechte Stimmung hin, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt eine neutrale Einstufung basierend auf der 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Der Aktienkurs liegt nahe am GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt.