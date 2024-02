Occidental Petroleum Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Occidental Petroleum zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -11,38 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 26,6 Prozent, wobei Occidental Petroleum mit 37,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Occidental Petroleum beträgt aktuell 1,25 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt dieser Wert bei 25,14 Prozent, was einer Differenz von -23,89 Prozent zur Occidental Petroleum-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Occidental Petroleum bei 60,59 USD, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging mit 59,56 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,7 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Occidental Petroleum-Aktie mit einem Niveau von 58,24 USD bei einer Differenz von +2,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Occidental Petroleum eingestellt, mit insgesamt vier positiven und drei negativen Tagen sowie sieben Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Occidental Petroleum eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Occidental Petroleum von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.