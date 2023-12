Occidental Petroleum Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Dividende von Occidental Petroleum steht in einem negativen Verhältnis zum Aktienkurs, was aktuell zu einer Differenz von -27,11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Diese Dividendenpolitik wird von Analysten daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten beiden Wochen wurde Occidental Petroleum von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Kommentare und Äußerungen zu dem Unternehmen waren größtenteils negativ. Die Stimmung der Anleger wird daher als "Schlecht" eingestuft, und die Redaktion hat 8 negative Signale identifiziert, die zu einer entsprechenden Empfehlung führen. Insgesamt wird daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung vorgenommen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Occidental Petroleum mit -5,22 Prozent mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 20,17 Prozent, während Occidental Petroleum mit 25,39 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Occidental Petroleum liegt bei 12, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein KGV von 31 aufweisen. Damit gilt Occidental Petroleum aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.