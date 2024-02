Occidental Petroleum Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Dividendenrendite von Occidental Petroleum beträgt derzeit 1,25 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Langfristig betrachtet, schätzen Analysten die Aktie von Occidental Petroleum als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 positive Bewertungen, 5 neutrale und keine negativen. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 69,89 USD, was einer positiven Erwartung von 21,4 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung bezüglich Occidental Petroleum wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Trotzdem zeigen neun Handelssignale eine Unterperformance des Unternehmens, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Energie" Sektor hat Occidental Petroleum im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,01 Prozent erzielt, was 24,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.