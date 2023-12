Occidental Petroleum Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Occidental Petroleum haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "neutral". Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Aufgrund dessen erhält Occidental Petroleum in dieser Kategorie eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -27,11 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Occidental Petroleum hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,22 Prozent verzeichnet, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhielt Occidental Petroleum in den letzten zwölf Monaten eine durchschnittliche Bewertung von "gut" von insgesamt 11 Analysten. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 69,9 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 14,95 Prozent, was zu einer insgesamt "guten" Empfehlung führt.