Occidental Petroleum Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs zu messen. Im Fall von Occidental Petroleum beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,25 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent liegt. Daher erhalten sie von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Unternehmen jedoch positiver bewertet. Mit einem aktuellen KGV von 12,8 liegt Occidental Petroleum unter dem Branchendurchschnitt von 27,46 und wird daher als unterbewertet angesehen. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Occidental Petroleum-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Dieses Ergebnis wird durch den RSI auf 25-Tage Basis bestätigt, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien häufen sich positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigen Handelssignale ein überwiegend negatives Bild, was zu einer letztlichen Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Occidental Petroleum bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.