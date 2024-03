Occidental Petroleum Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Aktie der Occidental Petroleum wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 5 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 70,75 USD, was einem Aufwärtspotential von 15,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Occidental Petroleum eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,25 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,67 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Occidental Petroleum eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Occidental Petroleum. Es gab mehr positive als negative Tage, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen jedoch neutral waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, während die Optimierungsprogramme hauptsächlich Verkaufssignale zeigen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Occidental Petroleum von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Occidental Petroleum-Aktie um +0,56 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Occidental Petroleum-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.