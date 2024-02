Occidental Petroleum Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Occidental Petroleum zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -11,38 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 15,85 Prozent, wobei Occidental Petroleum mit 27,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge bezüglich Occidental Petroleum gab. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Occidental Petroleum auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Occidental Petroleum-Aktie bei 60,64 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 57,47 USD (-5,23 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 58,18 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,22 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Occidental Petroleum auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Occidental Petroleum derzeit 1. Dies ergibt eine negative Differenz von -23,87 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Occidental Petroleum eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.