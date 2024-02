Occidental Petroleum Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Occidental Petroleum liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Occidental Petroleum-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 69,89 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 15,33 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Occidental Petroleum liegt bei 12,68, was 54 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (27,44). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Occidental Petroleum eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.