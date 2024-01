Occidental Petroleum Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Occidental Petroleum hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 6 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Occidental Petroleum. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 69,9 USD weist das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 22,35 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Occidental Petroleum für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Occidental Petroleum als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,68. Dies liegt 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 29. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Occidental Petroleum als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 81,06 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Occidental Petroleum-Aktie für die letzten 200 Handelstage (61,23 USD) um -6,7 Prozent vom letzten Schlusskurs (57,13 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (59,67 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Occidental Petroleum-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.