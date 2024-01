Occidental Petroleum Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Occidental Petroleum verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,22 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,43 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Occidental Petroleum im Branchenvergleich eine Underperformance von -25,65 Prozent aufweist. Im Sektor "Energie" lag die durchschnittliche Rendite bei 20,43 Prozent, wobei Occidental Petroleum 25,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschneidet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Occidental Petroleum in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen für Occidental Petroleum gab, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates für die Aktie vor, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 69,9 USD. Dies würde eine mögliche Steigerung der Aktie um 16,4 Prozent vom letzten Schlusskurs (60,05 USD) bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Occidental Petroleum-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Occidental Petroleum als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Occidental Petroleum-Aktie ergibt sich ein Wert von 51,8 für den RSI7 (sieben Tage) und 50,36 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Occidental Petroleum langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" einzustufen ist.