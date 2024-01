Occidental Petroleum Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Occidental Petroleum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 61,23 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -6,7 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 59,67 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-4,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 81,06, was als überkauft gilt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Im RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite der Occidental Petroleum bei -9,25 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt, und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse von 11 Analystenbewertungen ergab eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose des Wertpapiers liegt bei 69,9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 22,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (57,13 USD) bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Occidental Petroleum-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den oben genannten Kriterien.

Occidental Petroleum kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Occidental Petroleum jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Occidental Petroleum-Analyse.

Occidental Petroleum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...