Occidental Petroleum Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Occidental Petroleum hat in den letzten Tagen einen Kurs von 62,58 USD erreicht, was einen Anstieg um +6,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine "Neutrale" Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +2,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Occidental Petroleum investieren, können derzeit bei einer Dividendenrendite von 1,25 % einen niedrigeren Ertrag von 18,57 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch erwarten. Dadurch ergibt sich eine negative Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Occidental Petroleum beträgt 20,06, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Occidental Petroleum wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Occidental Petroleum weist kaum Änderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie die Note "Neutral" vergeben.