Occidental Petroleum Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Occidental Petroleum im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors zeigt eine Rendite von -9,25 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 24,44 Prozent, wobei Occidental Petroleum mit 33,69 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Occidental Petroleum beträgt 81,06, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Occidental Petroleum-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 61,23 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 57,13 USD weicht somit um -6,7 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs (59,67 USD) für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Occidental Petroleum-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Occidental Petroleum, was zu einer positiven Einschätzung und einer Veränderung zum Positiven in der Rate der Stimmungsänderung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.