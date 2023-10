Occidental Petroleum-Aktie: Buffett schlägt wieder zu!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Occidental Petroleum-Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Anlegeraufmerksamkeit, nachdem Berkshire Hathaway seine Position in dem Unternehmen deutlich ausgebaut hat. Der Ölgigant beendete die Handelswoche bei einem Kurs von 62,16 USD, was einem Minus von 4,7 % gegenüber der vorangegangenen Woche entspricht. Das aktuelle Monatsergebnis liegt ebenfalls im negativen Bereich mit -4,2 %. Trotz dieser Kursverluste hat Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway seine Beteiligung an Occidental Petroleum für rund 246 Millionen Dollar erhöht.

Berkshire Hathaway hat 3,9 Millionen Occidental-Aktien gekauft.

Der Wert der gesamten Beteiligung beträgt jetzt etwa 14,4 Milliarden Dollar.

Die letzte Käufe erfolgten zu Preisen zwischen 62,32 und 63,31 USD pro Aktie.

Megafusionen im Ölsektor

Die jüngsten Megafusionen in der...