Occidental Petroleum Aktie: Bloß aufpassen!

In den letzten zwei Wochen wurde Occidental Petroleum von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Occidental Petroleum-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (68,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (51,65) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Occidental Petroleum als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,46 insgesamt 55 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 27,45 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Allerdings schneidet die Dividendenrendite von Occidental Petroleum mit 1,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,83 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in der Kategorie "Dividende" eine "Schlecht"-Bewertung.