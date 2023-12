Ocado Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Ocado ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Bewertungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führte. Zudem wurden konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert, wobei ein schlechtes und drei gute Signale identifiziert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei ist Ocado mit einem KGV von 7170,27 deutlich überbewertet im Vergleich zum Branchenmittel von 23,02, was einer Überbewertung von 31052 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse herangezogen, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Ocado liegt bei 30,59, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Ocado überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Ocado-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating im Bezug auf den RSI.

Anhand von 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Ocado-Aktie. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, wobei das durchschnittliche Kursziel 640,2 GBP beträgt - ein Abwärtspotenzial von -11,7 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 725 GBP. Insgesamt erhält Ocado somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der Analysteneinschätzungen.