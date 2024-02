Ocado Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ocado Group":

Die langfristige Meinung von Analysten zur Ocado-Aktie ist neutral, mit einem Kursziel von 660,25 GBP. Das bedeutet eine potenzielle Performance von 27,22 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kurs von 519 GBP. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" von den Analysten.

Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" hat Ocado in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 16,93 Prozent gezeigt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 17,36 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ocado zeigen eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen positiv über Ocado diskutiert, was zu einer aktuellen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings haben automatische Analysen auch negative Signale aufgezeigt, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer führt.