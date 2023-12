Obtala-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Woodbois hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,93 GBP erreicht, was einer Abweichung von +40,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Abweichung vom GD200 +29,17 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Woodbois derzeit 0,14, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte) liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Woodbois-Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Woodbois daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Woodbois derzeit mit einem Wert von 17,19 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 23 weist darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Woodbois daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt sind die technische Analyse, die fundamentale Bewertung, das Sentiment und der Relative Strength-Index positiv für die Woodbois-Aktie, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.