Obtala Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Woodbois im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -47,22 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,11 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Woodbois mit 31,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 0,14, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte) von 36 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein insgesamt neutrales Bild über die Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Woodbois bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Woodbois auf 0,69 GBP, während die Aktie selbst 0,825 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,57 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,75 GBP, was einen Abstand von +10 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie von Woodbois daher die Gesamtnote "Gut".