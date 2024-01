Obtala Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Woodbois liegt bei 87,5, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, weshalb dieser mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Woodbois daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Woodbois abgegeben haben, sehen die Situation insgesamt als "Gut" an, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Woodbois liegt bei 3 GBP, was einer potentiellen Entwicklung des Aktienkurses um 263,64 Prozent entspricht. Auch hier ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Woodbois mit einer Rendite von -47,22 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,11 Prozent verzeichnete, liegt Woodbois mit 31,11 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 0,14 und liegt damit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte) von 36. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.