Obtala Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Woodbois diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An drei Tagen in diesem Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Woodbois auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten soll die Woodbois-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Die vorliegenden Bewertungen lauten: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Woodbois. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 3 GBP. Dies würde bedeuten, dass die Aktie eine Performance von 252,94 Prozent erzielen könnte, da ihr aktueller Kurs bei 0,85 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Netz, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat die übliche Aktivität im Netz für Woodbois hervorgebracht. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Woodbois daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Woodbois-Aktie beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,44 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Woodbois.