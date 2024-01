Obsidian Energy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Obsidian Energy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Analysten bewerten die Obsidian Energy-Aktie derzeit als gut. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 47,47 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Obsidian Energy-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Obsidian Energy-Aktie bei 9,33 CAD. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,9 CAD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen negativen Trend, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Obsidian Energy gemäß der Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung, sowohl von den Anlegern als auch von den Analysten.