Oberbank Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

Die Oberbank weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,17 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,66 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 4,48 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oberbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 61,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 68 EUR liegt, was einer Differenz von +11,46 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (64,29 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,77 Prozent). Sowohl für die Betrachtung der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage wird die Oberbank-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oberbank-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als überverkauft eingestuft wird, mit einem Wert von 0. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Oberbank damit ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Oberbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,22 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 22,2 Prozent stiegen, was eine Outperformance von +5,03 Prozent bedeutet. Zudem lag die Oberbank mit einer Rendite von 16,33 Prozent im letzten Jahr um 10,89 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Oberbank.