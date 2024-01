Oberbank Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

Die Oberbank-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,17 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 4,49 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Somit wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Oberbank-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oberbank-Aktie zeigt einen Wert von 0 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis weisen einen Wert von 0 auf, was erneut auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" nach RSI-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Oberbank-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.