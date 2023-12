Obducat (B) Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten vier Wochen wurden bei Obducat keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Obducat beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 50 führt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist Obducat mit einem Kurs von 0,138 EUR derzeit -1,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -1,43 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Obducat im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,04 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.