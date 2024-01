Obayashiration, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Obayashi":

In den letzten beiden Wochen wurde Obayashi von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Obayashi-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1215,91 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1220 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,34 Prozent und damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1257,84 JPY, was ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit eine Abweichung von -3,01 Prozent ergibt. Auch hier wird die Obayashi-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Obayashi-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 61,55, was darauf hindeutet, dass Obayashi weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Obayashi.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um Obayashi nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält Obayashi für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Obayashi ein "Schlecht"-Wert gemäß der sentimentalen und buzz-Beurteilung.