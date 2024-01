Obayashiration Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Obayashi":

In den letzten vier Wochen wurde bei Obayashi eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Obayashi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1217,05 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1262,5 JPY weicht um +3,73 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage lag bei 1257,75 JPY, und der letzte Schlusskurs lag ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,38 Prozent Abweichung). Daher wird die Obayashi-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der die Einschätzung einer Aktie beeinflusst. Zuletzt stand die Aktie von Obayashi im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen insbesondere negative Themen rund um Obayashi diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Obayashi beträgt aktuell 11,63 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Obayashi weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.