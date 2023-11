New York (ots/PRNewswire) -– Wachsendes Interesse an einem Wiedersehen mit verstorbenen HaustierenEin 3D-Video eines schwarzen Hundes mit prachtvollem Fell, der freudig über den grünen Rasen des Weißen Hauses rennt, hat am New Yorker Times Square für Aufmerksamkeit gesorgt.Dieser schwarze Hund, der am 11. November erstmals zu sehen war, ähnelt „Bo", dem beliebten „First Dog" der Vereinigten Staaten während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Mit seinen funkelnden schwarzen Augen, den weißen, sockenartigen Vorderpfoten und dem glatten schwarzen Fell sieht der Hund Bo zum Verwechseln ähnlich. Obwohl das Video nur 15 Sekunden lang ist, spürt man den ehrlichen Blick von Bo und seine Sehnsucht nach einer Wiedervereinigung mit seiner Familie über XOOX. Dieser innige Ausdruck ist für viele Menschen, die ihre Haustier verloren haben, sehr bewegend. Mit Spannung erwartet wird, wie die Familie Obama, die sehr an Bo hing, auf dieses Video reagiert.Das Video wurde auf der Anwendung XOOX für den Pet-Networking-Service (PNS) einem sozialen Netzwerk für Haustiere, im Kurzfilmformat erstellt. XOOX, das seit dem 11. dieses Monats online ist, entwickelt derzeit Avatare von verstorbenen Haustieren. Unter Verwendung von Videos und Fotos, die zu Lebzeiten der Tiere aufgenommen wurden, erstellt XOOX Avatare, die den Haustieren stark ähneln. Laut XOOX ermöglicht dies Familien ein Wiedersehen mit ihren verstorbenen Haustieren und spendet Menschen Trost, die ihre geliebten Weggefährten vermissen. Kristin Kim, PR-Managerin von XOOX, erklärte: „Mit Zustimmung der Haustierbesitzer verwenden wir die Daten von registrierten Haustieren, um Avatare zu erstellen. Die Erschaffung von Haustier-Avataren verfolgt das Ziel, Emotionen und Heilung durch Begegnungen zu vermitteln, die Zeit und Raum transzendieren."XOOX ist eine App, die über Haustierkonten und nicht menschliche Konten betrieben wird. XOOX bietet eine Servicefunktion an, die die Muster um die Augenlider herum sowie die Augen von Haustieren analysiert, um ihre biometrische Gesichtserkennung zu registrieren und dann ihre Identifizierung zu überprüfen. XOOX hat neben seiner Hauptanwendung, die auf Kurzform-Inhalten basiert, verschiedene spezielle Anwendungen für Haustiere auf den Markt gebracht, darunter exklusive Musik für Haustiere, Urindiagnose-Kits und Spiele. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Veröffentlichung einer Anwendung, die die DNS von Haustieren und MBTI integriert und auf der Einführung der App für das Urindiagnosekit für Haustiere aufbaut. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Medi Cloud entwickelt, einem globalen Unternehmen für genetische Analysen auf Basis der NGS-Technologie.Bei der Anmeldung bei XOOX wird automatisch 1 Penny an die XOOX Foundation gespendet. Die Mittel der XOOX Foundation werden für Kampagnen eingesetzt, die sich global für Reformen der Tierschutzgesetze einsetzen.Unternehmen: XOOX LAB, INC Internetadresse: www.xoox.petAnsprechpartnerin:Kristen KimE-Mail-Adresse: Press@xoox.petVideo - https://www.youtube.com/watch?v=B64h6ovmf0YView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/obamas-erster-hund-bo-wurde-als-avatar-auf-der-eigens-fur-haustiere-entwickelten-pet-media-app-xoox-wiedergeboren-301991860.htmlOriginal-Content von: XOOX, übermittelt durch news aktuell